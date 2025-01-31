В курское приграничье начали возвращаться местные жители

В приграничные районы Курской области начали возвращаться местные жители. Об этом в беседе с ТАСС рассказал волонтер, руководитель миссии объединения "Молодая гвардия" в Курской области Александр Сидоренков.
Он отметил, что ситуация в приграничных районах постепенно меняется, есть положительная динамика.
"Специалисты на ежедневной основе работают и всеми силами стараются восстанавливать электросети, газ. Определенное количество местных возвращается", — сказал он.
Сидоренков добавил, что некоторые люди в принципе отказались покидать свои дома, несмотря на вторжение украинской армии в регион. Волонтеры оказывают им любую возможную помощь.
Недавно стало известно, что с момента начала вооруженного вторжения ВСУ в Курскую область Общественные палаты российских регионов направили жителям приграничных регионов 900 тонн гуманитарных грузов. Помощь доставляют в рамках проекта "Своих не бросаем", который возглавляет общественник Павел Покровский.