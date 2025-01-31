В курское приграничье начали возвращаться местные жители

В приграничные районы Курской области начали возвращаться местные жители. Об этом в беседе с ТАСС рассказал волонтер, руководитель миссии объединения "Молодая гвардия" в Курской области Александр Сидоренков.

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Он отметил, что ситуация в приграничных районах постепенно меняется, есть положительная динамика.

" С п е ц и а л и с т ы н а е ж е д н е в н о й о с н о в е р а б о т а ю т и в с е м и с и л а м и с т а р а ю т с я в о с с т а н а в л и в а т ь э л е к т р о с е т и , г а з . О п р е д е л е н н о е к о л и ч е с т в о м е с т н ы х в о з в р а щ а е т с я " , — с к а з а л о н .

Сидоренков добавил, что некоторые люди в принципе отказались покидать свои дома, несмотря на вторжение украинской армии в регион. Волонтеры оказывают им любую возможную помощь.

Недавно стало известно, что с момента начала вооруженного вторжения ВСУ в Курскую область Общественные палаты российских регионов направили жителям приграничных регионов 900 тонн гуманитарных грузов. Помощь доставляют в рамках проекта "Своих не бросаем", который возглавляет общественник Павел Покровский.