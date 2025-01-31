В Госдуме сообщили о росте контрафакта на маркетплейсах

Расширение перечня продукции, подлежащей обязательной маркировке, а также возможность покупателей самим бесплатно сверяться с реестром сертификатов наведут порядок на маркетплейсах и поставят заслон контрафакту. Пока же его объем только растет, рассказал в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Он также сообщил, как будут бороться с инфляцией и как защитят потребителей от навязывания ненужных им товаров и услуг.

- Владимир Владимирович, в январе вновь выросла цена на ряд продуктов. С чем это связано и как замедлить продуктовую инфляцию?

- Каждый понедельник мы начинаем с анализа данных Росстата и Ассоциации компаний розничной торговли. Известно, что к Новому году спрос на ряд продуктов возрастает, что приводит к росту цен на них. Но если в предыдущие годы январь демонстрировал некий откат по ценам, то в 2025-м этого не произошло. По целому ряду товаров цены росли даже опережающими темпами. Лидером является сливочное масло, плюс 35-40 процентов. Существенно подрос и так называемый борщевой набор: картофель, морковь, лук, свекла. Это говорит о том, что меры Центробанка, которые призваны охладить экономику и привести к снижению инфляции, пока результата не достигли. Опережающий рост тарифов естественных монополий, затрат на кредитование и привлечение оборотных средств не способствует формированию торговыми сетями товарного запаса.

Мы в ноябре 2024 года обратились в ряд федеральных органов исполнительной власти, чтобы иметь полное понимание не только текущей ситуации с ценами, но и спрогнозировать ближайшие полгода-год, чтобы принять необходимые меры. Среди мер есть тактические, чтобы снять сиюминутную проблему, например, предоставляя таможенные льготы на ввоз тех или иных товаров.

Но самое главное, что Правительство системно работает над тем, чтобы не возникало товарных диспропорций. Чтобы запасы всегда соответствовали запросам и потребностям покупателей.

Так вот, чтобы в условиях высоких кредитных ставок наши аграрии могли инвестировать и расширять объемы производства, государство включает механизмы субсидирования. Это то, что приведет в течение полугода-года к значительному расширению объемов поставок.

Я также считаю правильным подход Минпромторга, который, работая с торговыми сетями, стимулирует их к заключению долгосрочных договоров с поставщиками. Это еще одна защита от избыточно динамичного роста цен. И, наконец, сами торговые сети берут на себя обязательства, расширяя линейку продуктов, ограничивать рост цен на наиболее востребованные. По некоторым продаваемым в сетях позициям есть даже отрицательная рентабельность, которая компенсируется за счет более дорогих групп товаров.

Уверен, что по приведению кредитной ставки к понятной норме мы увидим серьезное замедление инфляции в части роста цен на продукты питания.

- Как бороться с растущим количеством контрафакта на маркетплейсах?

- В первую очередь отмечу, что прирост контрафактной продукции вызван динамичным ростом рынка интернет-торговли: если в 2023 году общий объем реализованных товаров через маркетплейсы был 7,6 триллиона рублей, то в 2024-м он вырос на 50 процентов и достиг 11 триллионов рублей. Одним из основных элементов борьбы с контрафактом является маркировка, которая внедрена по 24 группам различных товаров. Она позволяет обеспечить прослеживаемость, достоверность поступающих товаров. В 2024 году проходит тестирование маркировки еще семи товарных групп, три из которых вступят в силу в марте: парфюмерия, косметические товары и бытовая химия. Во всех этих сегментах достаточно много подделок.

Напомню и про принятый закон, который позволяет потребителям через ссылку на реестр сертификатов сверять там подлинность товаров. Документ вступает с отсрочкой, которая необходима для подготовительной работы, но когда осенью 2026 года он заработает, это добавит ясности и порядка в работе электронных площадок.

Отдельный законопроект о маркетплейсах, разработанный мной совместно с председателем Комитета Совета Федерации по промышленности и торговле Андреем Кутеповым, тоже не стоит на месте. Мы провели много обсуждений с обществами защиты прав потребителей, традиционными торговыми сетями и крупнейшими игроками электронного рынка. Это сделало документ легким и мобильным, что, в свою очередь, дает возможность его перевнести, доработав текст. Впоследствии же предложенная конструкция может дорабатываться, имея в виду постоянно меняющийся ландшафт рынка электронной торговли.

Одновременно, как мы знаем, в Правительстве идет разработка комплексного законопроекта в области цифровых услуг. Мы считаем, что закон о платформенной экономике не сможет детально удовлетворить ни потребителей, ни участников рынка. Он будет носить базовый характер, но все необходимые тонкости следует записать все-таки в нашем законопроекте о торговле.

- Как будет работать закон о запрете навязывать покупателям дополнительные услуги?

- Этот правительственный законопроект Госдума на днях приняла в первом чтении, ко второму мы собираемся его доработать. С принятием закона невозможно будет предлагать дополнительные опции, услуги и товары, пока не заключен основной договор купли-продажи. Исключается возможность так называемых предустановленных галочек, когда агрегаторы, например, продающие авиа- или железнодорожные билеты, предлагали некое дополнительное страхование или иные ненужные опции. В платежки на ЖКУ операторы без дополнительного соглашения с собственниками не смогут включать новые услуги.

Сейчас мы понимаем, что необходимо разработать и поправки в Кодекс об административных правонарушениях: штрафы за навязывание услуг нужно увеличивать в разы, потому что сейчас они не работают. Автодилеры могут навязать какую-нибудь многотысячную антикоррозийную обработку, а заплатить за такое нарушение всего две тысячи рублей. Вразумить их смогут только чувствительные штрафы.