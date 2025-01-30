Половина россиян регулярно подкармливают птиц

Согласно новому исследованию, 49% россиян регулярно подкармливают птиц. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на собственное исследование в соцсетях и мессенджерах.

По словам 19% опрошенных, они делают кормушки и развешивают их в парках, лесах и зелёных зонах, а 30% просто разбрасывают подкормку на улице или у подъезда.

Ещё 31% участников исследования рассказали, что сами они пернатых не кормят, но кормят их соседи.

Как утверждают 15% респондентов, они не кормят птиц и не дают делать это другим.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в рамках Всероссийской акции «Серая шейка» провели подсчёт поголовья диких уток, чтобы выяснить, сколько птиц осталось в регионе на зимовку.