Переехавшего в Копейск итальянца депортировали из России

Итальянец влюбился и женился в Копейске, но его депортировали
69-летний итальянец Херберт Сенонер, переехавший в Копейск (Челябинская область) после женитьбы на россиянке, был вынужден вернуться на родину из-за, по его словам, "откровенного пренебрежения" со стороны миграционной службы.
Несмотря на знание русского языка и приобретение квартиры в городе, Херберт был депортирован после того, как, по мнению миграционных органов, допустил однодневную "просрочку" в продлении разрешения на проживание, пишет 74.RU.
Итальянец утверждает, что ему не предоставили необходимую информацию и заставили подписать непонятный документ на русском языке. Адвокат Херберта объясняет ситуацию двумя случаями административного нарушения – несвоевременной регистрацией по месту жительства.
«При подаче документов на продление моего пребывания я столкнулся с откровенным пренебрежением и бюрократическими препонами. По их мнению, я допустил „просрочку“ в продлении на один день, и меня депортировали. Это стало шоком для моих друзей и особенно для моей супруги", - сообщил мужчина журналистам.
Хотя решение миграционной службы об аннулировании разрешения на временное проживание обжаловано, и есть шанс на возвращение в Россию, будущее Херберта в стране остается неопределенным, особенно в свете ужесточения миграционного законодательства. Как отмечает сам Херберт: "Это, вероятно, из-за того, что я не предлагал взяток".