Переехавшего в Копейск итальянца депортировали из России

69-летний итальянец Херберт Сенонер, переехавший в Копейск (Челябинская область) после женитьбы на россиянке, был вынужден вернуться на родину из-за, по его словам, "откровенного пренебрежения" со стороны миграционной службы.

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Несмотря на знание русского языка и приобретение квартиры в городе, Херберт был депортирован после того, как, по мнению миграционных органов, допустил однодневную "просрочку" в продлении разрешения на проживание, пишет 74.RU.

Итальянец утверждает, что ему не предоставили необходимую информацию и заставили подписать непонятный документ на русском языке. Адвокат Херберта объясняет ситуацию двумя случаями административного нарушения – несвоевременной регистрацией по месту жительства.

« П р и п о д а ч е д о к у м е н т о в н а п р о д л е н и е м о е г о п р е б ы в а н и я я с т о л к н у л с я с о т к р о в е н н ы м п р е н е б р е ж е н и е м и б ю р о к р а т и ч е с к и м и п р е п о н а м и . П о и х м н е н и ю , я д о п у с т и л „ п р о с р о ч к у “ в п р о д л е н и и н а о д и н д е н ь , и м е н я д е п о р т и р о в а л и . Э т о с т а л о ш о к о м д л я м о и х д р у з е й и о с о б е н н о д л я м о е й с у п р у г и " , - с о о б щ и л м у ж ч и н а ж у р н а л и с т а м .

Хотя решение миграционной службы об аннулировании разрешения на временное проживание обжаловано, и есть шанс на возвращение в Россию, будущее Херберта в стране остается неопределенным, особенно в свете ужесточения миграционного законодательства. Как отмечает сам Херберт: "Это, вероятно, из-за того, что я не предлагал взяток".