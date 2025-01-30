Глава МИМ Пшихачев назвал народ России единым целым

С приходом на Ближнем Востоке радикальных группировок к власти возрастает угроза террористической опасности. Об этом говорится в обращении председателя централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия» (МИМ) Шафига Пшихачева, которое было опубликовано на сайте организации в связи с повышением уровня террористической опасности.

По его мнению, в России уже виден новый виток попыток создать нестабильность в российском обществе и попытаться его запугать. Он подчеркнул, что террористы, как и раньше, пытаются вовлечь мусульман в свою человеконенавистническую идеологию, прикрываясь теми великими духовно-нравственными ценностями, которые имеет ислам.

« О н и и з в р а щ а ю т н а ш и с в е т л ы е ц е н н о с т и и и с п о л ь з у ю т в ц е л я х с т р а в л и в а н и я г р а ж д а н Р о с с и и п о р е л и г и о з н о м у и э т н и ч е с к о м у п р и з н а к у . М ы , м у с у л ь м а н е , в с е г д а ч у в с т в у е м н а р а в н е с д р у г и м и т р а д и ц и о н н ы м и р е л и г и я м и Р о с с и и с в о ю о т в е т с т в е н н о с т ь з а с т а б и л ь н о с т ь н а ш е г о в е л и к о г о г о с у д а р с т в а , и в о в с е в р е м е н а , к о г д а б ы л и о п р е д е л ё н н ы е т р у д н о с т и , м ы , г р а ж д а н е Р о с с и и в н е з а в и с и м о с т и о т н а ц и о н а л ь н о с т и и в е р о и с п о в е д а н и я , с т а н о в и л и с ь п л е ч о м к п л е ч у , о т с т а и в а л и с в о и ц е н н о с т и и с в о ю р о д и н у » , — г о в о р и т с я в о б р а щ е н и и .

По его словам, сегодня это тоже происходит. Глава МИМ подчеркнул, что все противники страны должны знать о том, что народ России будет оставаться единым целым, несмотря на попытки экстремистов и других врагов оказать влияние и давление через провокации, различные спекуляции.