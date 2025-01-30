В Кабардино-Балкарии принудительно спустили больше 30 лавин в 2024 году

Свыше 30 лавин принудительно спустили специалисты военизированной службы в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2024 году. Благодаря этой работе в горах не было ни одного случая самопроизвольного схода снежных масс, рассказали на итоговой пресс-конференции в ГУ МЧС России по КБР.
"Нередко лавину провоцируют альпинисты, горнолыжники и сноубордисты, нарушая правила передвижения по лавиноопасным участкам, игнорируя экстренные предупреждения о лавинной опасности. В 2024 году принудительно спущено 30 лавин. Самопроизвольного схода снежных масс в Кабардино-Балкарии не зарегистрировано", - сообщил начальник ГУ МЧС России по КБР Михаил Надежин.
На брифинге журналистам рассказали, что на территории КБР зафиксированы 132 лавиноопасных очага. Самые сложные из них находятся в Приэльбрусье: в верховьях долины реки Баксан, на полянах Азау и Чегет, в районе нарзанных источников.
Защиту туристического кластера горнолыжного курорта "Эльбрус" от лавин обеспечивает Эльбрусский военизированный противолавинный отряд. В прошедшем году специалисты службы обработали свыше 70 потенциально опасных очагов.
"В последние годы увеличилось количество обстрелов лавин. Эту работу мы ведем совместно с институтом развития Кавказ. РФ, в чью зону ответственности входит большая часть курорта. Эффективность, конечно, увеличилась. Здесь играют, безусловно, роль и климатические изменения. Снега стало мало в горах, естественно, лавин - тоже меньше. Если в 2023 году мы спустили около 40 лавин, то в 2024-м - 30", - рассказал в интервью ТАСС заместитель начальника Северо-Кавказской противолавинной службы Хизир Чочаев.