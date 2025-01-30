В Кабардино-Балкарии принудительно спустили больше 30 лавин в 2024 году

Свыше 30 лавин принудительно спустили специалисты военизированной службы в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2024 году. Благодаря этой работе в горах не было ни одного случая самопроизвольного схода снежных масс, рассказали на итоговой пресс-конференции в ГУ МЧС России по КБР.

" Н е р е д к о л а в и н у п р о в о ц и р у ю т а л ь п и н и с т ы , г о р н о л ы ж н и к и и с н о у б о р д и с т ы , н а р у ш а я п р а в и л а п е р е д в и ж е н и я п о л а в и н о о п а с н ы м у ч а с т к а м , и г н о р и р у я э к с т р е н н ы е п р е д у п р е ж д е н и я о л а в и н н о й о п а с н о с т и . В 2 0 2 4 г о д у п р и н у д и т е л ь н о с п у щ е н о 3 0 л а в и н . С а м о п р о и з в о л ь н о г о с х о д а с н е ж н ы х м а с с в К а б а р д и н о - Б а л к а р и и н е з а р е г и с т р и р о в а н о " , - с о о б щ и л н а ч а л ь н и к ГУ МЧС России по КБР Михаил Надежин.

На брифинге журналистам рассказали, что на территории КБР зафиксированы 132 лавиноопасных очага. Самые сложные из них находятся в Приэльбрусье: в верховьях долины реки Баксан, на полянах Азау и Чегет, в районе нарзанных источников.

Защиту туристического кластера горнолыжного курорта "Эльбрус" от лавин обеспечивает Эльбрусский военизированный противолавинный отряд. В прошедшем году специалисты службы обработали свыше 70 потенциально опасных очагов.