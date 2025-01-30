В Госдуме начали готовить проект о запрете сатанизма в России

В Госдуме начали разрабатывать законопроект, запрещающий в России сатанизм, заявил депутат Николай Бурляев в ходе круглого стола комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

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" Я н а д е ю с ь , ч т о н а ш к о м и т е т с к о р о , б у к в а л ь н о з а н е д е л ю , з а 1 0 д н е й п р е д с т а в и т п р о е к т п р о т и в с а т а н и з м а " , – п е р е д а е т с л о в а п а р л а м е н т а р и я РИА Новости.

Ранее депутаты уже предлагали запретить в России сатанизм и признать движение экстремистским. В Госдуме во время дискуссии сатанизмом назвали широкий круг понятий от "групп смерти" до идеологии чайлдфри.

Тогда же председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов указал на то, что ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в России), "вобравшее в себя многие признаки сатанизма в России, запрещено, а сам сатанизм – нет".