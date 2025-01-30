Программа "Дороги Победы" в 2025 году охватит 30 тыс. школьников
Порядка 30 тыс. школьников охватит всероссийская программа "Дороги Победы" в 2025 году, запланировано свыше 800 экскурсий. Об этом сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Лариса Бебешко на ХIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.
"Обеспечим посещение детьми мест боевой славы в рамках программы "Дороги Победы" свыше 800 экскурсий для 30 тыс. школьников. Во всех детских центрах пройдут тематические смены, в каждой образовательной организации пройдут торжественные линейки и большие мероприятия", - сказала она.
Также Бебешко перечислила основные мероприятия Минпросвещения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Так, 5 мая состоится урок "Разговор о важном", который будет посвящен 80-летию Победы, десятки лучших школьных музеев представят свои экспозиции о Великой Отечественной войне в Музее Победы в рамках программы "Школьный музей Победы".
В юбилейный год в каждой школе на базе музеев и музейных уголков министерство предлагает организовать экспозиции, посвященные 80-летию Победы и провести акцию "Книга памяти", где все дети смогут записать и рассказать историю о своих предках.
Замдиректора департамента министерства отметила, что за 5 лет 2,5 млн человек стали участниками образовательных и просветительских мероприятий проекта "Без срока давности".
Кроме того, министерство всесторонне поддерживает работу по развитию Поискового движения России - крайне важно привлекать к полевым архивным работам школьников и студентов, это формирует у них чувство личной сопричастности, патриотизма, любви к Родине, подчеркнула Бебешко.
"Эта работа уже ведется. Так, благодаря проекту "Поисковики - школам" за последние 2 года более 40 тыс. детей приняли участие в экспедициях, конкурсах, выставках. И с каждым годом интерес к поисковой работе растет", - добавила она.