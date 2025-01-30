Программа "Дороги Победы" в 2025 году охватит 30 тыс. школьников

Порядка 30 тыс. школьников охватит всероссийская программа "Дороги Победы" в 2025 году, запланировано свыше 800 экскурсий. Об этом сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Лариса Бебешко на ХIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.

" О б е с п е ч и м п о с е щ е н и е д е т ь м и м е с т б о е в о й с л а в ы в р а м к а х п р о г р а м м ы " Д о р о г и П о б е д ы " с в ы ш е 8 0 0 э к с к у р с и й д л я 3 0 т ы с . ш к о л ь н и к о в . В о в с е х д е т с к и х ц е н т р а х п р о й д у т т е м а т и ч е с к и е с м е н ы , в к а ж д о й о б р а з о в а т е л ь н о й о р г а н и з а ц и и п р о й д у т т о р ж е с т в е н н ы е л и н е й к и и б о л ь ш и е м е р о п р и я т и я " , - с к а з а л а о н а .

Также Бебешко перечислила основные мероприятия Минпросвещения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Так, 5 мая состоится урок "Разговор о важном", который будет посвящен 80-летию Победы, десятки лучших школьных музеев представят свои экспозиции о Великой Отечественной войне в Музее Победы в рамках программы "Школьный музей Победы".

В юбилейный год в каждой школе на базе музеев и музейных уголков министерство предлагает организовать экспозиции, посвященные 80-летию Победы и провести акцию "Книга памяти", где все дети смогут записать и рассказать историю о своих предках.

Замдиректора департамента министерства отметила, что за 5 лет 2,5 млн человек стали участниками образовательных и просветительских мероприятий проекта "Без срока давности".

Кроме того, министерство всесторонне поддерживает работу по развитию Поискового движения России - крайне важно привлекать к полевым архивным работам школьников и студентов, это формирует у них чувство личной сопричастности, патриотизма, любви к Родине, подчеркнула Бебешко.