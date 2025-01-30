Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения об утечках информации в администрации региона. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

" Н и к а к и х у т е ч е к н е т . У м е н я о д и н Т Г - к а н а л , а т а к ж е с т р а н и ц ы " В К о н т а к т е " и "Одноклассниках", где сообщаю обо всем важном. Прошу не поддаваться на провокации и доверять только проверенным источникам информации", - подчеркнул чиновник.

К своему заявлению Гладков прикрепил скриншот переписки некой Натальи Николаевны со злоумышленником, утверждавшим от его лица, что злоумышленники вначале ограбили бывшую помощницу губернатора благодаря утечке ее личных данных, а теперь получили доступ к его (Гладкова) личным данным.

До этого Telegram-канал "Утечки информации" писал, что хакеры смогли выкачать данные Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра). Из материала следует, что злоумышленники получили доступ к более чем двум миллиардам строк с информацией. При этом общий размер сведений составил порядка одного терабайта. Позже эта информация не подтвердилась.