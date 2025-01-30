На Ямале усилят меры поддержки участников СВО и их семей

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообщался с семьями участников специальной военной операции, находящимися сейчас в отпуске на родном Ямале.

Говорили о снабжении ямальских частей, новой региональной кадровой программе для ветеранов, увековечивании памяти погибших бойцов.

Глава региона поинтересовался, какими мерами поддержки пользуются семьи. Супруга военного Зульфия Халлиулина отметила, что ей необходимо бесплатно сменить шины на автомобиле по сертификату. Губернатор заверил, что эта региональная акция будет продолжена: поддержка жен бойцов сохранится и в этом году. Сертификаты на бесплатную сезонную смену шин выдают на Ямале с 2023 года, услугой за это время воспользовались более двух тысяч человек.

Александр Еперин поблагодарил губернатора за оперативность в решении вопросов по снабжению бойцов гуманитарной помощью. Кроме того, он положительно отозвался о сертификатах на подготовку к школе детей участников СВО. В этом году его семья потратила 15 тысяч рублей от региона на покупку школьных принадлежностей для сына. Боец поинтересовался, продолжится ли действие меры. Дмитрий Артюхов ответил утвердительно.

Прошлым летом идею расширить круг получателей помощи для детей из многодетных семей предложила супруга защитника Екатерина Назарова. Сертификаты выдали более 27 тысячам школьников, среди них и дети участников специальной военной операции.

" П р о с т ы е и д е и в р о д е с е р т и ф и к а т а н а с м е н у к о л е с и л и п о к у п к у ш к о л ь н ы х п р и н а д л е ж н о с т е й с е г о д н я х о р о ш о с е б я з а р е к о м е н д о в а л и и в о с т р е б о в а н ы . О б я з а т е л ь н о с о х р а н и м э т и м е р ы д л я с е м е й н а ш и х з а щ и т н и к о в " , - с к а з а л г у б е р н а т о р Я м а л а Д м и т р и й А р т ю х о в .

Виталий Кондыгин рассказал, что до призыва на службу по мобилизации работал в окружной больнице медбратом. Сейчас помогает спасать жизни на передовой, служит в батальоне "Кедр": для выполнения боевых задач военным нужны беспилотники.

Губернатор пообещал помочь с решением проблемы.

Зульфия Халлиулина подняла тему сохранения памяти о погибших при выполнении боевых задач ямальцах. Она предложила присваивать имена наставников спортивным турнирам и соревнованиям, которые организуют в округе. Дмитрий Артюхов идею одобрил. На Ямале уже ведется работа по увековечиванию памяти погибших земляков: устанавливаются памятники и мемориальные доски, открываются парты героев, имена защитников присваиваются улицам, - она будет продолжена.

Зульфия также отметила, что подвиг современников достоин и того, чтобы быть отраженным в сюжетах муралов. Глава региона добавил, что в Год защитников Отечества в России и Год героев на Ямале это обязательно будет сделано. Муралы появятся в каждом городе. В прошлом году в рамках регионального фестиваля YAM(URAL)AL появилось восемь патриотических муралов.

Рамис Халлиулин спросил о новой региональной кадровой программе "Герои Ямала": как быть ямальцам, которые сейчас находятся в зоне СВО, но хотят принять участие в проекте.

" 2 3 ф е в р а л я н а ч н е т с я п р и е м з а я в о к . В с е х , к т о и н т е р е с у е т с я , я п р о ш у п р и н и м а т ь у ч а с т и е . П р о ш е д ш и е о т б о р д е м о б и л и з о в а н н ы е с м о г у т н а ч а т ь о б у ч е н и е , д е й с т в у ю щ и е в о е н н о с л у ж а щ и е б у д у т з а ч и с л е н ы в р е з е р в и п о м е р е в о з м о ж н о с т и п р и с т у п я т к у ч е б е п о с л е д е м о б и л и з а ц и и в м е с т е с н о в ы м п о т о к о м , з а н и м и б у д у т з а р е з е р в и р о в а н ы м е с т а . У ч а с т и е в п р о г р а м м е п о к а з ы в а е т ж е л а н и е в о е н н о с л у ж а щ и х п р о д о л ж и т ь с л у ж е н и е О т е ч е с т в у н а г р а ж д а н к е . И м ы э т о д о л ж н ы п о д д е р ж а т ь " , - о т м е т и л Д м и т р и й А р т ю х о в .

Супруги Халлиулины также интересовались покупкой жилья за счет Арктической ипотеки. Договорились, что управление жилполитики администрации Салехарда поможет супругам с подбором недвижимости, познакомит с застройщиками.

Губернатор также поручил главе Салехарда Алексею Титовскому лично проконтролировать решение всех вопросов, возникающих у семьи участника СВО Дениса Васенина. Накануне в результате пожара по улице Дружинина он и его родные утратили жилье и имущество.

Подчеркнем: Дмитрий Артюхов регулярно встречается с семьями бойцов. На Ямале предусмотрено около 60 мер поддержки для защитников и их родных. Их перечень будет дополняться по мере необходимости.