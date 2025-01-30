Матвиенко попросила главу Якутии прислать морозы в Москву

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева прислать морозы в Москву.

Об этом она сказала в ходе подведения итогов реализации программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в 2024 году.

« У м е н я к в а м е с т ь о д н а б о л ь ш а я п р о с ь б а . В ы с е й ч а с с к а з а л и , ч т о в Я к у т и и с е й ч а с - 4 0 ℃ . П р и ш л и т е н а м м о р о з а , п о ж а л у й с т а . У н а с с е г о д н я в Москве самый тёплый день за всю историю — +7 ℃. А у вас -40 ℃, но нельзя только вам в таких условиях зимних жить», — цитирует её ТАСС.

Николаев на её просьбу ответил, что январь в этом году в Якутии выдался самым тёплым за последние столетия.

« У н а с 2 2 я н в а р я б ы л о - 8 ℃ . Э т о а н о м а л ь н о » , — с к а з а л г л а в а Я к у т и и .

Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что январские среднесуточные температуры в Москве соответствовали апрельским.