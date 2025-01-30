Матвиенко попросила главу Якутии прислать морозы в Москву
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева прислать морозы в Москву.
Об этом она сказала в ходе подведения итогов реализации программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в 2024 году.
«У меня к вам есть одна большая просьба. Вы сейчас сказали, что в Якутии сейчас -40 ℃. Пришлите нам мороза, пожалуйста. У нас сегодня в Москве самый тёплый день за всю историю — +7 ℃. А у вас -40 ℃, но нельзя только вам в таких условиях зимних жить», — цитирует её ТАСС.
Николаев на её просьбу ответил, что январь в этом году в Якутии выдался самым тёплым за последние столетия.
«У нас 22 января было -8 ℃. Это аномально», — сказал глава Якутии.
Ранее замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что январские среднесуточные температуры в Москве соответствовали апрельским.