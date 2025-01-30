Кравцов напишет "Диктант Победы" 25 апреля

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и профильные региональные министры напишут 25 апреля "Диктант Победы". Об этом сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Лариса Бебешко на ХIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.

Она отметила, что министерство ставит своей главной задачей сделать так, чтобы школьники по всей стране получали качественные знания, интересный материал по истории, а такие масштабные акции, как "Диктант Победы" всегда будут основополагающими для Минпросвещения в этой работе.