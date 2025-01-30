Кравцов напишет "Диктант Победы" 25 апреля
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и профильные региональные министры напишут 25 апреля "Диктант Победы". Об этом сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Лариса Бебешко на ХIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений.
Она отметила, что министерство ставит своей главной задачей сделать так, чтобы школьники по всей стране получали качественные знания, интересный материал по истории, а такие масштабные акции, как "Диктант Победы" всегда будут основополагающими для Минпросвещения в этой работе.
"Я хотела бы призвать школьников, родителей, учителей, вас, коллеги присоединиться к диктанту 25 апреля. Такие мероприятия близки всем, кто чувствует себя частью России. Министерство просвещения в свою очередь направит рекомендации в образовательные организации по участию в этой акции. Кроме того, министры субъектовые будут на совещании с министром просвещения в эту дату и будут писать "Диктант Победы" вместе", - сообщила Бебешко.