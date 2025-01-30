Депутат потеряла мужа на СВО и решила отправиться на фронт добровольцем

Депутат Ивановской областной думы Светлана Виноградова, потерявшая на фронте супруга, подписала контракт с Минобороны России в качестве добровольца. Об этом она объявила в ходе заседания регионального парламента, пишут «Ивановские новости».

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О смерти своего супруга в зоне специальной военной операции (СВО) депутат сообщила в ноябре 2024 года во «ВКонтакте» . Подробности она не раскрыла, однако указала, что мужчина посвятил службе 11 лет.

30 января, обращаясь к присутствующим на заседании областной думы, Виноградова заявила, что вступила в добровольческую разведывательно-штурмовую бригаду.

« С в о и о б я з а н н о с т и п е р е д г р а ж д а н а м и о б я з у ю с ь и с п о л н я т ь у д а л е н н о , р е ш а я в о п р о с ы ч е р е з э л е к т р о н н у ю п р и е м н у ю » , — п о д ч е р к н у л а о н а .

Россиянка также прокомментировала решение в Telegram, назвав продолжение дела мужа своим долгом.

« Д е л о ч е с т и ! П р о ш у , п о й м и т е м е н я . И г о р ь в с ю ж и з н ь с л у ж и л и о т д а л е е з а н а с . М ы н е м о ж е м е г о п о д в е с т и » , — н а п и с а л а п а р л а м е н т а р и й .

В ноябре сообщалось о жительнице Ростовской области, которая отправилась на СВО вслед за мужем, служившим в одном из добровольческих подразделений штурмовиком. Женщину назначили заместителем командира батальона по тылу.