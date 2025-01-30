76-летняя актриса Людмила Поргина уехала из России. Артистка находится в Дубае, куда привозила мужа Николая Караченцова, ему подходил климат.

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Подробности узнал сайт aif.ru.

« Я с е й ч а с в Д у б а е . В т е а т р е у ж е н е с л у ж у , к а к у м е р л а И н н а М и х а й л о в н а Ч у р и к о в а , я с р а з у п о д а л а з а я в л е н и е о б у х о д е » , - с о о б щ и л а П о р г и н а .

Она отметила, что в театре ей стало одиноко – не было великих: ни Олега Янковского, ни Александра Абдулова, ни Леонида Броневого.

Актриса поделилась, что привозила в Дубай мужа. Супруги полгода жили у моря, «чтобы он продлил свою жизнь». Поргина отметила: Караченцов вел себя щедро и был уверен, что актерам следует друг другу помогать.

Ранее сообщалось, что два года назад актриса чуть не умерла – образовался тромб. Наступило предынфарктное состояние. Ее трясло, сознание стало спутанным. Актриса год боролась за жизнь, а когда-то отдала 13 лет на борьбу за жизнь Караченцова.