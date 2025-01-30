Раскрыта беспрецедентная сумма, которую тарологи и маги заработали на россиянах

Тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2 трлн 400 млрд рублей за один прошлый год. При этом запрет на их деятельность поддерживают 72% жителей страны, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов.

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Депутат напомнил, что уже внес в Госдуму законопроект о запрете на деятельность тарологов и магов, подчеркнув, что такое количество поддерживающих эту инициативу жителей является достаточным основанием для его утверждения.

" В о п р о с н а з р е л , о б щ е с т в о п о д д е р ж и в а е т , Р П Ц п о л н о с т ь ю п о д д е р ж и в а е т т а к и е о г р а н и ч е н и я , Р А Н т о ж е п о д д е р ж и в а е т . В 2 0 2 4 г о д у 2 т р и л л и о н а 4 0 0 м и л л и а р д о в б ы л о п о т р а ч е н о н а ш и м и г р а ж д а н а м и н а п о д о б н ы е у с л у г и – т а р о л о г и , э к с т р а с е н с ы , г а д а л к и , в е д ь м ы , а с т р о л о г и и т а к д а л е е " , - п о д ч е р к н у л п а р л а м е н т а р и й в п р е с с - ц е н т р е Н С Н .

Каждый год заработок таких деятелей увеличивается на 30%. Так, в 2023 году общий оборот эзотерического рынка в России составил 2 трлн рублей, а в прошлом году россияне только на гадальные карты потратили 1,9 млрд рублей в онлайн-магазинах.

Напомним, Свинцов также подчеркивал, что если тарологи стремятся помогать людям, то они должны получать медицинскую лицензию, однако 99% таких "специалистов" — это шарлатаны, которых нужно посадить.