В РПЦ призвали принять закон о традиционных ценностях

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в Госдуме призвал принять закон о традиционных ценностях. Об этом он заявил на круглом столе комитета ГД, передает РИА Новости.
Лукьянов отметил, что подобным законопроектом можно было бы ввести в законодательство положения указа президента "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
"Необходимы законы фундаментального характера и, конечно, главную роль здесь играет защита традиционных ценностей . Нам не хватает сегодня этого закона, который бы помог имплементировать все президентские императивы в наше законодательство", - указал председатель патриаршей комиссии.
До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил о необходимости продвигать традиционные ценности для улучшения демографии в России. Глава РПЦ добавил, что внимание к теме традиционных ценностей и поддержка института семьи в России не должны ослабевать, несмотря на формальное окончание Года семьи.