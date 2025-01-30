В РПЦ призвали принять закон о традиционных ценностях

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в Госдуме призвал принять закон о традиционных ценностях. Об этом он заявил на круглом столе комитета ГД, передает РИА Новости.

Лукьянов отметил, что подобным законопроектом можно было бы ввести в законодательство положения указа президента "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

" Н е о б х о д и м ы з а к о н ы ф у н д а м е н т а л ь н о г о х а р а к т е р а и , к о н е ч н о , г л а в н у ю р о л ь з д е с ь и г р а е т з а щ и т а т р а д и ц и о н н ы х ц е н н о с т е й . Н а м н е х в а т а е т с е г о д н я э т о г о з а к о н а , к о т о р ы й б ы п о м о г и м п л е м е н т и р о в а т ь в с е п р е з и д е н т с к и е и м п е р а т и в ы в н а ш е з а к о н о д а т е л ь с т в о " , - у к а з а л п р е д с е д а т е л ь п а т р и а р ш е й к о м и с с и и .

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил о необходимости продвигать традиционные ценности для улучшения демографии в России. Глава РПЦ добавил, что внимание к теме традиционных ценностей и поддержка института семьи в России не должны ослабевать, несмотря на формальное окончание Года семьи.