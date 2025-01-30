Россиян стали чаще хоронить особым образом — в двойных гробах. Об этом сообщает Life.

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По информации портала, спрос на гробы необычных размеров вырос из-за все чаще встречающегося у жителей страны ожирения. Так, представители одного из ритуальных бюро в Санкт-Петербурге сообщили, что в месяц им приходится изготавливать до десяти таких гробов, один из самых больших в практике компании был рассчитан на человека весом около 300 килограммов.

Отмечается, что двойной гроб предназначен для людей с шестидесятым размером одежды и полнее. В таких изделиях предусмотрено двойное дно, а к корпусу приделаны усиленные рукояти.

Ранее сообщалось, что москвичи начали находить цинковые гробы во дворе. Жители столицы убирают их, но утром гробы снова появляются.