Россиян предупредили об аномальном феврале

В феврале температура воздуха в России будет теплее климатической нормы.

Об аномальном последнем месяце зимы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с ОТР.

« Н е и с к л ю ч е н о , ч т о в ф е в р а л е б у д у т э п и з о д ы м о р о з н о й п о г о д ы , н е л ю т ы е м о р о з ы , а к о г д а т е м п е р а т у р а б у д е т п о н и ж а т ь с я д о м и н у с 1 0 - 1 2 г р а д у с о в н а н о ч н ы е ч а с ы » , — о т м е т и л а с и н о п т и к .

При этом частых осадков в феврале Позднякова не ожидает.

В Москве установлен температурный рекорд для 30 января

Метеоролог не исключает, что после столь теплой зимы летом возможны засуха, смерчи и торнадо. Однако дать точный прогноз пока невозможно, подчеркнула специалистка.

Ранее погода в Санкт-Петербурге побила рекорд 126-летней давности. В среду, 29 января, воздух прогрелся до плюс 5,3 градуса Цельсия. Предыдущим температурным максимумом для этого дня были 5 градусов Цельсия — такой погода была в 1898 году.