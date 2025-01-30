В России раскрыли сроки запуска продаж алкоголя по биометрии

До конца 2025 года планируется запуск продаж алкогольной продукции по биометрическим данным в российских розничных магазинах. Об этом заявил глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, его слова приводит ТАСС.

В России раскрыли сроки запуска продаж алкоголя по биометрии
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Ранее, напомнил он, правительство РФ разрешило использовать биометрические данные для подтверждения возраста при приобретении энергетиков. Подобную схему планируется распространить и при покупке алкогольной продукции. Поволоцкий отметил, что сервис уже готов к использованию в офлайне. До конца года в ЦБТ планируют представить его в сотрудничестве с торговыми сетями.

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