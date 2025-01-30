В России раскрыли сроки запуска продаж алкоголя по биометрии

До конца 2025 года планируется запуск продаж алкогольной продукции по биометрическим данным в российских розничных магазинах. Об этом заявил глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, его слова приводит ТАСС.

Ранее, напомнил он, правительство РФ разрешило использовать биометрические данные для подтверждения возраста при приобретении энергетиков. Подобную схему планируется распространить и при покупке алкогольной продукции. Поволоцкий отметил, что сервис уже готов к использованию в офлайне. До конца года в ЦБТ планируют представить его в сотрудничестве с торговыми сетями.