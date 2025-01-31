Расписание ряда электричек в Подмосковье изменится с 3 февраля
В связи с модернизацией инфраструктуры с 3 февраля изменится расписание некоторых пригородных поездов в Подмосковье, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
«Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях, изменится с 3 февраля в связи с модернизацией инфраструктуры на нескольких участках», – говорится в материале.
Как уточняется, 4, 10–11, 17–18, 25 и 28 февраля с 6:20 до 10:00 на перегоне Голутвин – Щурово в Московской области будет проводиться плановый ремонт элементов верхнего строения пути на железнодорожном мосту через Оку. В связи с этим у некоторых электричек, курсирующих между станциями «Рязань-1», «Дивово», «Голутвин», «Раменское», «Москва – Пассажирская – Казанская», а также «Люберцы-1 – Шиферная», изменится время отправления и прибытия.
Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.