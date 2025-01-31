Расписание ряда электричек в Подмосковье изменится с 3 февраля

В связи с модернизацией инфраструктуры с 3 февраля изменится расписание некоторых пригородных поездов в Подмосковье, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

« Р а с п и с а н и е н е к о т о р ы х п р и г о р о д н ы х п о е з д о в , к у р с и р у ю щ и х в М о с к о в с к о й и Р я з а н с к о й о б л а с т я х , и з м е н и т с я с 3 ф е в р а л я в с в я з и с м о д е р н и з а ц и е й и н ф р а с т р у к т у р ы н а н е с к о л ь к и х у ч а с т к а х » , – г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Как уточняется, 4, 10–11, 17–18, 25 и 28 февраля с 6:20 до 10:00 на перегоне Голутвин – Щурово в Московской области будет проводиться плановый ремонт элементов верхнего строения пути на железнодорожном мосту через Оку. В связи с этим у некоторых электричек, курсирующих между станциями «Рязань-1», «Дивово», «Голутвин», «Раменское», «Москва – Пассажирская – Казанская», а также «Люберцы-1 – Шиферная», изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.