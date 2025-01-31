Владельцы стали активнее продавать свои гостиницы в Анапе

Владельцы гостиниц в Анапе стали активнее выставлять недвижимость на продажу после разлива мазута в Черном море. По мнению экспертов, массовый характер это не несет, да и с учетом случившегося сделка для владельца, скорее всего, не будет выгодной. Также аналитики отмечают, что пока данная ситуация еще несильно отразилась на средней стоимости номера на черноморском побережье.

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По данным "Авито. Недвижимость" в Анапе продаются 92 гостиницы, 17 объявлений были опубликованы после разлива мазута в Черном море с середине декабря прошлого года. На "Яндекс.Недвижимости" сейчас находится 121 объявление о продаже гостиницы в Анапе, после 15 декабря из них появилось 31.

Массовой продажи гостиниц в Анапе нет, ровно как и обвала цен на недвижимость, уверен эксперт - советник по инвестициям в недвижимость юга Евгений Ткачев. Продажа гостиниц - это совершенно обычное явление и нельзя сказать, что количество лотов на продажу на сайтах-агрегаторах увеличилось вдвое или более после инцидента с мазутом. Продаются те объекты, где собственник не справился с управлением, или решил инвестировать деньги от продажи актива в другой вид бизнеса, считает он.

Вполне возможно, что такой тренд есть, не согласна Марина Смирнова, партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP. "Ситуация "на месте" выглядит, как можно себе представить, более трагичной, чем из других мест. В острых эмоциональных состояниях люди склонны к импульсивным действиям", - отмечает она.

Множественность собственников (а гостиничный бизнес на побережье Анапы - это большое количество, в основном, маленьких гостиниц) не способствует стабилизации настроений, говорит она. "Все друг друга "пугают", обмениваются "инсайдерской информацией" и еще больше нагнетают атмосферу неуверенности и страха за свой бизнес. Только вот в такой ситуации "сбросить" бизнес практически нереально. Либо это будет запредельно низкая стоимость, либо продать актив не получится. Покупатели ведь тоже прекрасно осведомлены о причинах продажи. Кроме того, массовый "выброс" какого-то продукта на рынок всегда приводит к снижению его стоимости".

В оценочной практике есть понятие "ликвидационная стоимость" - это стоимость актива, который нужно по тем или иным причинам быстро продать. Обычно такой причиной становятся долговые обязательства, поясняет Смирнова. Дисконт по такой оценке (к рыночной стоимости) составляет порядка 30%, ниже - уже банки не заинтересованы в продаже залоговых активов по очень низким ценам, банки "держат" цену.

" Е с л и в А н а п е г о с т и н и ц ы с т р о и л и с ь " н а с в о и " , т о ц е н а м о ж е т " р у х н у т ь " г о р а з д о с и л ь н е е . А у ж п р о д а в а т ь и л и н е п р о д а в а т ь а к т и в п о т а к о й с т о и м о с т и - б у д е т р е ш а т ь п р о д а в е ц , - г о в о р и т Смирнова. - Если активы в залоге, то банки окажутся "на руках" с проблемными объектами и будут их как-то санировать".

Вероятно, предполагает Смирнова, как и в пандемию, правительство Краснодарского края будет вводить какие-то меры поддержки для предпринимателей, которые "пропустят" сезон 2025 года. Аналогичные меры вводились в 2023 году в Крыму, который "недобирал" спрос, добавляет она.

В Анапе из-за отмены бронирований (более 50% отмен) на лето мы увидим снижение цен на размещение в летний период, прежде всего, у частных арендодателей, считает Ткачев. Отели и гостиницы 4 и 5 звезд пока не спешат снижать стоимость размещения.

При этом уже сейчас туроператоры фиксируют рост бронирований на летний период в Крыму. "Можно однозначно сказать, что этот спрос будет увеличиваться, так как большая часть постоянно отдыхающих туристов в Анапе выберут для отдыха Крым, а не Сочи.

При этом дефицита средств размещения и повышения цен на отдых ожидать не стоит", - говорит эксперт. В то же время спрос на инвестиционную недвижимость в декабре-январе остается на прежнем уровне, отмечает он. Случаи отказа от сделок единичны.

"Все строящиеся объекты начнут функционировать в 2026-2027 годах, к этому времени ситуация нормализуется", - поясняет он.

П р е з и д е н т Р о с с и й с к о г о с о ю з а т у р и н д у с т р и и (РСТ) Илья Уманский считает, что туристический летний сезон в Анапе в любом случае состоится, ведь в городе собрано большое количество гостиниц и санаториев обладающих современными СПА-центрами и бассейнами, аквапарками и другой развитой инфраструктурой.

Обычно большинство туристов бронируют жилье на лето все же весной, ближе к сезону, говорит директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования Суточно.ру Айрат Мусин. В январе-феврале, как правило, ранних бронирований ещё не так много. "Мы видим сейчас небольшое снижение спроса на Анапу по сравнению с прошлым январем, но делать какие-то выводы о том, как пройдет сезон, еще очень рано. Многое будет зависеть от новостного фона", - говорит он.

Уманский также отмечает, что сейчас в публичном пространстве циркулирует слишком много "экспертных мнений" даже самых нелепых, и это может сказаться на туристической отрасли в городе.

При этом, средние арендные ставки на будущее лето по сравнению с тем, что было год назад, не падают, а растут, в том числе и в Анапе. Прирост за год на курортах черноморского побережья составил в среднем 11%.

Если взять десяток популярных локаций на Черном море, то сильнее всего цены на аренду выросли в Севастополе - на 32%, до 3890 рублей за сутки. В Алуште прирост составил 29% (до 4690 рублей), в Ялте - на 23% (5330 рублей), в Геленджике - на 23% (6740 рублей), в Туапсе - на 17% (3800 рублей), в Лазаревском - на 13% (5330 рублей), в Дагомысе - на 12% (5810 рублей). Наименьший среди них рост - в Анапе - на 6% (4440 рублей), Евпатории - на 4% (3710 рублей) и Сочи, включая Адлер и Сириус - на 4% (до 6260 рублей).

" Е с л и г о в о р и т ь о д р у г и х л е т н и х н а п р а в л е н и я х , м ы в и д и м у с т о й ч и в ы й р о с т и н т е р е с а к к у р о р т а м А з о в с к о г о м о р я , Б а л т и й с к о г о м о р я ( К а л и н и н г р а д с к а я о б л а с т ь ) , К а с п и й с к о г о м о р я ( Д а г е с т а н ) " , - г о в о р и т М у с и н .

Как рассказали в "Яндекс. Путешествиях", прежде всего, стоит отметить, что согласно данным за предыдущие годы, к концу января обычно совершается от 1 до 3% от всех бронирований на летний период. В прошлом высоком сезоне путешественники бронировали отпуск в России среднем за 60 дней до поездки.

"По этой причине достоверно прогнозировать, какая ситуация сложится летом с бронированиями и средними ценами на них, сейчас невозможно. Мы можем делиться гипотезами, но на текущем объеме бронирований тренды могут меняться раз в несколько недель", - отметили в компании.

По данным на 28 января 2025 года видим, что Сочи остается самым востребованным местом на российском черноморском побережье для летнего отдыха, но также популярны Анапа и Геленджик. Число ранних бронирований отелей и квартир в Сочи на лето, по сравнению с прошлым годом, выросло на 44%. Средняя стоимость ночи составляет 10 тыс. 375 руб., это на 15% выше, чем у ранних бронирований в этом городе в прошлом году. В Геленджике и Туапсе стоимость также увеличилась в пределах 15-16%. В Ялте средняя цена осталась неизменной, а в Феодосии, Коктебели и Керчи снизилась относительно прошлого года.