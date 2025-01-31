Владельцы стали активнее продавать свои гостиницы в Анапе после разлива мазута
Владельцы гостиниц в Анапе стали активнее выставлять недвижимость на продажу после разлива мазута в Черном море. По мнению экспертов, массовый характер это не несет, да и с учетом случившегося сделка для владельца, скорее всего, не будет выгодной. Также аналитики отмечают, что пока данная ситуация еще несильно отразилась на средней стоимости номера на черноморском побережье.
По данным "Авито. Недвижимость" в Анапе продаются 92 гостиницы, 17 объявлений были опубликованы после разлива мазута в Черном море с середине декабря прошлого года. На "Яндекс.Недвижимости" сейчас находится 121 объявление о продаже гостиницы в Анапе, после 15 декабря из них появилось 31.
Массовой продажи гостиниц в Анапе нет, ровно как и обвала цен на недвижимость, уверен эксперт - советник по инвестициям в недвижимость юга Евгений Ткачев. Продажа гостиниц - это совершенно обычное явление и нельзя сказать, что количество лотов на продажу на сайтах-агрегаторах увеличилось вдвое или более после инцидента с мазутом. Продаются те объекты, где собственник не справился с управлением, или решил инвестировать деньги от продажи актива в другой вид бизнеса, считает он.
Вполне возможно, что такой тренд есть, не согласна Марина Смирнова, партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP. "Ситуация "на месте" выглядит, как можно себе представить, более трагичной, чем из других мест. В острых эмоциональных состояниях люди склонны к импульсивным действиям", - отмечает она.
Множественность собственников (а гостиничный бизнес на побережье Анапы - это большое количество, в основном, маленьких гостиниц) не способствует стабилизации настроений, говорит она. "Все друг друга "пугают", обмениваются "инсайдерской информацией" и еще больше нагнетают атмосферу неуверенности и страха за свой бизнес. Только вот в такой ситуации "сбросить" бизнес практически нереально. Либо это будет запредельно низкая стоимость, либо продать актив не получится. Покупатели ведь тоже прекрасно осведомлены о причинах продажи. Кроме того, массовый "выброс" какого-то продукта на рынок всегда приводит к снижению его стоимости".
В оценочной практике есть понятие "ликвидационная стоимость" - это стоимость актива, который нужно по тем или иным причинам быстро продать. Обычно такой причиной становятся долговые обязательства, поясняет Смирнова. Дисконт по такой оценке (к рыночной стоимости) составляет порядка 30%, ниже - уже банки не заинтересованы в продаже залоговых активов по очень низким ценам, банки "держат" цену.
"Если в Анапе гостиницы строились "на свои", то цена может "рухнуть" гораздо сильнее. А уж продавать или не продавать актив по такой стоимости - будет решать продавец, - говорит Смирнова. - Если активы в залоге, то банки окажутся "на руках" с проблемными объектами и будут их как-то санировать".
Вероятно, предполагает Смирнова, как и в пандемию, правительство Краснодарского края будет вводить какие-то меры поддержки для предпринимателей, которые "пропустят" сезон 2025 года. Аналогичные меры вводились в 2023 году в Крыму, который "недобирал" спрос, добавляет она.
В Анапе из-за отмены бронирований (более 50% отмен) на лето мы увидим снижение цен на размещение в летний период, прежде всего, у частных арендодателей, считает Ткачев. Отели и гостиницы 4 и 5 звезд пока не спешат снижать стоимость размещения.
При этом уже сейчас туроператоры фиксируют рост бронирований на летний период в Крыму. "Можно однозначно сказать, что этот спрос будет увеличиваться, так как большая часть постоянно отдыхающих туристов в Анапе выберут для отдыха Крым, а не Сочи.
При этом дефицита средств размещения и повышения цен на отдых ожидать не стоит", - говорит эксперт. В то же время спрос на инвестиционную недвижимость в декабре-январе остается на прежнем уровне, отмечает он. Случаи отказа от сделок единичны.
"Все строящиеся объекты начнут функционировать в 2026-2027 годах, к этому времени ситуация нормализуется", - поясняет он.
Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский считает, что туристический летний сезон в Анапе в любом случае состоится, ведь в городе собрано большое количество гостиниц и санаториев обладающих современными СПА-центрами и бассейнами, аквапарками и другой развитой инфраструктурой.
Обычно большинство туристов бронируют жилье на лето все же весной, ближе к сезону, говорит директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования Суточно.ру Айрат Мусин. В январе-феврале, как правило, ранних бронирований ещё не так много. "Мы видим сейчас небольшое снижение спроса на Анапу по сравнению с прошлым январем, но делать какие-то выводы о том, как пройдет сезон, еще очень рано. Многое будет зависеть от новостного фона", - говорит он.
Уманский также отмечает, что сейчас в публичном пространстве циркулирует слишком много "экспертных мнений" даже самых нелепых, и это может сказаться на туристической отрасли в городе.
При этом, средние арендные ставки на будущее лето по сравнению с тем, что было год назад, не падают, а растут, в том числе и в Анапе. Прирост за год на курортах черноморского побережья составил в среднем 11%.
Если взять десяток популярных локаций на Черном море, то сильнее всего цены на аренду выросли в Севастополе - на 32%, до 3890 рублей за сутки. В Алуште прирост составил 29% (до 4690 рублей), в Ялте - на 23% (5330 рублей), в Геленджике - на 23% (6740 рублей), в Туапсе - на 17% (3800 рублей), в Лазаревском - на 13% (5330 рублей), в Дагомысе - на 12% (5810 рублей). Наименьший среди них рост - в Анапе - на 6% (4440 рублей), Евпатории - на 4% (3710 рублей) и Сочи, включая Адлер и Сириус - на 4% (до 6260 рублей).
"Если говорить о других летних направлениях, мы видим устойчивый рост интереса к курортам Азовского моря, Балтийского моря (Калининградская область), Каспийского моря (Дагестан)", - говорит Мусин.
Как рассказали в "Яндекс. Путешествиях", прежде всего, стоит отметить, что согласно данным за предыдущие годы, к концу января обычно совершается от 1 до 3% от всех бронирований на летний период. В прошлом высоком сезоне путешественники бронировали отпуск в России среднем за 60 дней до поездки.
"По этой причине достоверно прогнозировать, какая ситуация сложится летом с бронированиями и средними ценами на них, сейчас невозможно. Мы можем делиться гипотезами, но на текущем объеме бронирований тренды могут меняться раз в несколько недель", - отметили в компании.
По данным на 28 января 2025 года видим, что Сочи остается самым востребованным местом на российском черноморском побережье для летнего отдыха, но также популярны Анапа и Геленджик. Число ранних бронирований отелей и квартир в Сочи на лето, по сравнению с прошлым годом, выросло на 44%. Средняя стоимость ночи составляет 10 тыс. 375 руб., это на 15% выше, чем у ранних бронирований в этом городе в прошлом году. В Геленджике и Туапсе стоимость также увеличилась в пределах 15-16%. В Ялте средняя цена осталась неизменной, а в Феодосии, Коктебели и Керчи снизилась относительно прошлого года.