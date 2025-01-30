Владимир Бортко готов возглавить «Ленфильм» после ухода Бондарчука

Народный артист России, режиссер Владимир Бортко сообщил о готовности стать председателем совета директоров «Ленфильма» после ухода Федора Бондарчука. Его слова передает «Абзац».

« Я м о г б ы в о з г л а в и т ь . < … > Е с л и в о з г л а в л ю , т о п р е к р а с н а я с у д ь б а б у д е т [ у к и н о с т у д и и ] . Е с л и н е т , т о н е з н а ю » , — п о д е л и л с я п о с т а н о в щ и к .

29 января издание РБК со ссылкой на источник сообщало, что Федор Бондарчук намерен покинуть совет директоров киностудии «Ленфильм».

По версии источника издания, решение было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров.

Позднее представитель Бондарчука Мария Далакян сообщила, что режиссер ушел с поста председателя совета директоров «Ленфильма». По ее словам, постановщик принял это решения из-за увеличения занятости.

Федор Бондарчук возглавлял совет директоров «Ленфильма» с 2012 года. После его назначения сообщалось, что основной задачей нового руководства станет превращение киностудии в современный комплекс, который будет отвечать всем требованиям киноиндустрии.