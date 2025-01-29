Минтруд: в ближайшие 5 лет потребуется заместить 11 млн рабочих мест

Минтруд: В ближайшие 5 лет потребуется заместить порядка 11 млн рабочих мест
Порядка 11 млн рабочих мест нужно будет заместить в течение пяти лет. Большинство работников понадобится для замены людей, выходящих на пенсию.
Об этом сказал замминистра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин на рабочей группе по вопросам среднего профобразования и подготовки профкадров под руководством зампредседателя Госдумы Виктории Абрамченко.
"Замещающая кадровая потребность - это сумма новых рабочих мест и рабочих мест, которые потенциально высвобождаются в связи с достижением работниками пенсионного возраста", - передает слова Платыгина ТАСС.
Замминистра продолжил: основной источник пополнения кадров - это выпускники.
Больше всего кадров потребуется для обрабатывающей промышленности - 1,6 млн человек. В сфере образования и здравоохранения за 5 лет нужно будет заместить 1,7 млн сотрудников.
К 2030 году российской экономике будет нужно 74,3 млн работников. Хотя ранее ожидалось, что цифра будет 73,6 млн человек. Предполагается, что значимый "условный донор кадров" - торговля, где число работающих снизится на 200 тыс. человек.