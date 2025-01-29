Минтруд: в ближайшие 5 лет потребуется заместить 11 млн рабочих мест

Порядка 11 млн рабочих мест нужно будет заместить в течение пяти лет. Большинство работников понадобится для замены людей, выходящих на пенсию.

Об этом сказал замминистра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин на рабочей группе по вопросам среднего профобразования и подготовки профкадров под руководством зампредседателя Госдумы Виктории Абрамченко.

" З а м е щ а ю щ а я к а д р о в а я п о т р е б н о с т ь - э т о с у м м а н о в ы х р а б о ч и х м е с т и р а б о ч и х м е с т , к о т о р ы е п о т е н ц и а л ь н о в ы с в о б о ж д а ю т с я в с в я з и с д о с т и ж е н и е м р а б о т н и к а м и п е н с и о н н о г о в о з р а с т а " , - п е р е д а е т с л о в а П л а т ы г и н а Т А С С .

Замминистра продолжил: основной источник пополнения кадров - это выпускники.

Больше всего кадров потребуется для обрабатывающей промышленности - 1,6 млн человек. В сфере образования и здравоохранения за 5 лет нужно будет заместить 1,7 млн сотрудников.

К 2030 году российской экономике будет нужно 74,3 млн работников. Хотя ранее ожидалось, что цифра будет 73,6 млн человек. Предполагается, что значимый "условный донор кадров" - торговля, где число работающих снизится на 200 тыс. человек.