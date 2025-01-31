В российском городе ввели режим «черного неба»

В столице Бурятии Улан-Удэ ввели режим «черного неба». Об этом сообщает издание «Байкал Daily» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в городе будет наблюдаться погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Предупреждение будет действовать с 11:00 30 января по 11:00 31 января.

Жителям Улан-Удэ рекомендовали не выходить на улицу без необходимости, заниматься спортом только в закрытых помещениях, не использовать личный транспорт и следить за питьевым режимом. Заводы и друге предприятия призвали сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

Ранее в январе режим «черного неба» был объявлен в Красноярске.