Госдума не поддержала запрет хостелов в жилых домах

Госдума не поддержала проект закона, запрещающего размещение хостелов в помещениях многоквартирных домов. Как уточнялось в пояснительной записке к документу, он предусматривал введение запрета на использование любых помещений — как жилых, так и нежилых — для размещения хостелов, гостиниц и других объектов для временного проживания неопределенного круга лиц. Такие изменения предлагалось внести в Жилищный кодекс РФ. Депутаты отклонили законопроект в первом чтении.

В России 1 октября 2019 года вступил в силу закон, запрещающий использование жилого помещения в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. С этой даты хостелы могут находиться только в зданиях нежилого назначения. Они должны размещаться на первых этажах (или выше, но при условии, что помещения под ними тоже нежилые), иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, а также соответствовать требованиям пожарной безопасности. Кроме того, закон наделил жильцов правом решать, будет ли открыто очередное коммерческое помещение в их доме.