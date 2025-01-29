В российском регионе мигрантам запретили ремонтировать компьютеры
В Татарстане ввели новые новые ограничения на работу иностранных граждан. Текст указа главы республики Рустама Минниханова опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».
Документ запрещает мигрантам работать таксистами и осуществлять ремонт компьютеров. Помимо этого, им будет запрещено работать ветеринарами, охранниками, а также предоставлять финансовые, бухгалтерские и правовые услуги.
Документ, датированный 29 января, вступит в силу через десять дней после его официально опубликования. Его действие распространяется только на тех иностранцев, которые работают в России по патенту.
В России готовят новые запреты для мигрантов
Ранее ограничения на работу мигрантов ввели в Чувашии. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев. Работодателям предписано организовать работу в соответствии с новыми требованиями в срок до 1 апреля.