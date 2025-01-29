В России захотели сократить прием в вузы на некоторые профессии. Речь идет о невостребованных специальностях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

По мнению председателя Совфеда, одновременно в России нужно расширить количество студентов в техникумах, где обучают рабочим профессиям, которые востребованы. По ее подсчетам, эффект на рынке труда после таких изменений будет достигнут уже через пять лет.

« М н о г о л е т г о в о р и т с я , ч т о м ы г о т о в и м м н о г о т е х с п е ц и а л и с т о в , к о т о р ы е н е в о с т р е б о в а н ы э к о н о м и к о й . Н е н у ж н ы с т о л ь к о с п е ц и а л и с т о в , н е б у д у и х н а з ы в а т ь , ч т о б ы н е о с к о р б л я т ь т у и л и и н у ю п р о ф е с с и ю . В с е и з в е с т н о . О н и н е б у д у т в о с т р е б о в а н ы . Э т о в ы й д у т с п е ц и а л и с т ы , р а з о ч а р о в а н н ы е в ж и з н и » , — з а я в и л а Матвиенко.

Она обратила внимание на то, что по ряду специальностей работа уже была проведена — так, в России уменьшили прием в вузы на юристов и экономистов. При этом Матвиенко констатировала, что «остается еще много профессий, которые не нужны с учетом прогноза экономического развития России до 2036 года».

Ранее в Минобрнауки предложили отменить льготное кредитование для обучения на популярных специальностях. Речь шла о программах по обучению юристов, экономистов и менеджеров.