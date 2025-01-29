Девочку-вундеркинда Алису Теплякову, которая уже в 9 лет стала студенткой МГУ, подозревают в нападении на двух школьниц. По данным источника Telegram-канала Timofeevna tut, подросток якобы избила детей, и их родители обратились в полицию.

Предварительно, драка произошла в раздевалке спортивной школы. Мама одной из пострадавших девочек рассказала, что по факту нанесения побоев ведется разбирательство. Также источник сообщает, что получившие травмы дети младше Алисы.

Отца Алисы Тепляковой обвинили в избиении пенсионерки

О ситуации уже успел высказаться отец вундеркинда Евгений Тепляков. На своем YouTube-канале мужчина заявил, что обвинения раздуты. Он считает, что произошедшее получило широкую огласку только благодаря хейтерам, которые не любят его большую семью.

« Е с т е с т в е н н о , А л и с у п о с л е э т о г о и з ъ я л и , п о м е с т и л и в с п е ц п р и е м н и к , г д е о т о б р а л и у н е е а т т е с т а т и о т п р а в и л и в п е р в ы й к л а с с » , - с и р о н и е й о т р е а г и р о в а л н а о б в и н е н и я в а д р е с д о ч е р и Т е п л я к о в .

К слову, семья Тепляковых довольно часто попадает в скандалы. Осенью 2024 года СМИ писали, что Евгений напал на пенсионерку на детской площадке. После выдвинутых обвинений в свой адрес мужчина заявил, что пожаловавшаяся на него соседка следит за ним и предвзято относится к многодетным.

Ранее отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой заявил, что ее преследует педофил.