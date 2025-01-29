Алиса Фрейндлих сыграет в спектакле «Лето одного года», несмотря на слухи о здоровье

В СМИ 28 января появилась информация о плохом самочувствии актрисы Алисы Фрейндлих. Отмечалось, что ей якобы даже сложно говорить. В БДТ имени Г. А. Товстоногова опровергли эту информацию.

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В театре рассказали, что артистка 29 января вместе со своим коллегой Олегом Басилашвили выйдет на сцену в спектакле «Лето одного года».

Он поставлен по пьесе американского драматурга Эрнеста Томпсона «На Золотом озере». В БДТ он является самым популярным: желание зрителей попасть на спектакль настоль велико, что театру даже пришлось завести лист ожидания и ввести именные билеты.

В представлении рассказывается о разладе и примирении семьи, о поиске общего языка между разными поколениями. Спектакль ставили на разных сценах мира. «Лето одного года» покажут 29 января в 19:00 на Основной сцене БДТ, сообщает «Петербургский дневник».

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени актрису Алису Фрейндлих. Ей исполнилось 90 лет. «Вечерняя Москва» узнала интересные факты о звезде.