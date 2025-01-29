Протоиерей Ткачев назвал всю окружающую жизнь оскорблением чувств верующих

В современном мире «все на свете» может оскорбить чувства верующих.

В РПЦ рассказали о проблемах в жизни православных в современном мире
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Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев, передает Telegram-канал «Фонтанка».

«Вся окружающая жизнь это оскорбление чувств верующих», заявил он.

По словам Ткачева, вся современная реклама может оскорбить чувства верующих. Кроме того, для православных, по мнению протоиерея, могут быть неприемлемы голые манекены с лифчиками на витринах магазинов, а также «безумная эстрада».

Он подчеркнул, что «все это сгорит», а христиан ожидает другой мир и вечная жизнь, где живет правда.

До этого глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что Русская православная церковь рассчитывает, что в 2025 году будет принят закон, запрещающий проводить аборты в частных клиниках. В своей речи он назвал «преступлением перед будущим России» закрытие роддомов и рост числа коммерческих клиник, оказывающих услуги по прерыванию беременности.

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