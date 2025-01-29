В РПЦ рассказали о проблемах в жизни православных в современном мире

В современном мире «все на свете» может оскорбить чувства верующих.

Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев, передает Telegram-канал «Фонтанка».

« В с я о к р у ж а ю щ а я ж и з н ь — э т о о с к о р б л е н и е ч у в с т в в е р у ю щ и х » , — з а я в и л о н .

По словам Ткачева, вся современная реклама может оскорбить чувства верующих. Кроме того, для православных, по мнению протоиерея, могут быть неприемлемы голые манекены с лифчиками на витринах магазинов, а также «безумная эстрада».

Он подчеркнул, что «все это сгорит», а христиан ожидает другой мир и вечная жизнь, где живет правда.

До этого глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что Русская православная церковь рассчитывает, что в 2025 году будет принят закон, запрещающий проводить аборты в частных клиниках. В своей речи он назвал «преступлением перед будущим России» закрытие роддомов и рост числа коммерческих клиник, оказывающих услуги по прерыванию беременности.