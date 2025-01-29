В Роспотребнадзоре заявили, что лаборатория в Демократической Республике Конго, вызвавшая опасения Международного комитета Красного Креста (МККК), финансируется властями США и французским Фондом Мерье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне, 28 января, в МККК заявили, что из-за боевых действий в ДР Конго может пострадать лаборатория Национального научно-исследовательского института биомедицины. Лаборатория рискует остаться без электричества. В МККК предупредили, что образцы вируса Эбола и других патогенов могут попасть из лаборатории в окружающую среду, и последствия этого будут «невообразимыми».

В Роспотребнадзоре сообщили, что следят за эпидемиологической ситуацией в ДР Конго. В ведомстве отметили, что деятельность биомедицинской лаборатории в стране финансируется из США и Франции.

Санитарные врачи подчеркнули, что почти половина всех известных случаев утечек опасных патогенов из биолабораторий в XXI веке произошла на территории США. По данным Роспотребнадзора, на американские объекты приходится 80 процентов известных инцидентов внутрилабораторного заражения чумой, сибирской язвой, оспой и вирусом Эбола.

Российские ученые исследовали гигантские арктические вирусы

В ведомстве сообщили, что Роспотребнадзор планомерно оказывает содействие странам Африки. Более 150 африканских специалистов прошли обучение российским методикам лабораторной диагностики опасных инфекций и обеспечения биологической безопасности.

В Бурунди, Уганду и Республику Конго были доставлены мобильные лаборатории Роспотребнадзора. Чтобы не допустить завоза в Россию опасных инфекций, в пунктах пропуска на границе работает автоматизированная система «Периметр».