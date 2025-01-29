Мошенники придумали схему обмана с дубайским шоколадом

Управление МВД РФ по борьбе с киберпреступлениями рассказало о новой мошеннической схеме с использованием дубайского шоколада.

В ведомстве отметили, что преступники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Не стал исключением и популярный дубайский шоколад.

Мошенники создают фейковые сайты с логотипами известных брендов шоколада, например, Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier. Через эти сайты они распространяют вредоносное программное обеспечение и выманивают персональные данные россиян.

Россиян предупредили о потенциальной опасности дубайского шоколада

При этом в дубайской компании Fix Dessert Chocolatier заявляли, что у них нет онлайн-магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях.

В МВД призвали быть осторожными и перед оплатой изучать отзывы на независимых платформах. Также следует избегать взаимодействия с организациями, которые не зарегистрированы в РФ.

Дубайский шоколад - это шоколадный десерт с большим количеством начинки, которая состоит из теста катаифи, фисташковой и кунжутной пасты.