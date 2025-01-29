Обвиняемый по делу о неуплате налогов Портнягин закрыл свое ИП

Обвиняемый по делу о неуплате налогов блогер Дмитрий Портнягин закрыл свое ИП. Об этом сообщил Mash.

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ИП «Дмитрий Сергеевич Портнягин» прекратило свое существование только сейчас, хотя блогер заявлял о закрытии еще в 2023 году, передает Telegram-канал.

Портнягин получил продление запрета определенных действий еще до 10 февраля 2025 года. Это решение было озвучено в суде 9 декабря. Кроме того, следственные мероприятия по этому делу также будут продолжены до указанной даты. В ходе заседания Портнягин обратился к суду с просьбой разрешить ему доступ в интернет для поддержания своего бизнеса. Однако данное ходатайство осталось без удовлетворения.

Дело против Дмитрия Портнягина связано с обвинениями в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 124 миллионов рублей. Блогер настаивает, что большую часть этой суммы он погасил еще в августе 2022 года, а остаток был выплачен уже после начала расследования. В результате предпринимателю удалось полностью закрыть задолженность перед налоговыми органами, включая снятие с него долга в размере 40,6 миллиона рублей.