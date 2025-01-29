В российском регионе мигрантам запретили работать в шести сферах

В Чувашии запретили мигрантам вести трудовую деятельность в шести сферах.

Соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев, сообщило правительство Чувашии в Telegram-канале.

« И н о с т р а н н ы м г р а ж д а н а м т е п е р ь з а п р е щ е н о р а б о т а т ь : в р о з н и ч н о й т о р г о в л е а л к о г о л е м и т а б а к о м ; н а о б щ е с т в е н н о м т р а н с п о р т е и в т а к с и ; в с ф е р а х о б р а з о в а н и я , к у л ь т у р ы , с п о р т а и р а з в л е ч е н и й » , — п о я с н и л и в п р а в и т е л ь с т в е .

Названы самые высокие зарплаты мигрантов в России

Работодатели, согласно указу, должны пересмотреть численность иностранных сотрудников и до 1 апреля привести ее в соответствие с новыми нормами. Запрет на работу в перечисленных сферах не коснется граждан Казахстана, Армении, Беларуси, Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов, которые могут работать в России без разрешительных документов.

Ранее в Белгородской области мигрантам запретили работать в сферах такси и иных пассажирских перевозок. Иностранцам также нельзя устроиться на работу в магазины, включая профильные, торгующие алкогольными напитками и пивом. До этого аналогичные ограничения ввели в Саратовской области, где приезжим запретили работать в органах государственного управления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению.