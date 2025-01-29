Умер самый молодой министр в истории СССР Михаил Шкабардня. Ему было 94 года. Долгое время он боролся с онкологией. Об этом в среду, 29 января, сообщает Shot.

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Отмечается, что тело политика было найдено накануне его детьми в частном доме в поселении Московский. Предварительно, на теле не было обнаружено следов насилия, и смерть наступила естественным путем, передает Telegram-канал.

Михаил Шкабардня стал министром приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР в 1980 году, а позднее был последним управляющим делами правительства Советского Союза.

В 1990 году указом президента СССР Шкабардне было присвоено звание Героя Социалистического Труда за значительные заслуги в создании и испытаниях многоразовой ракетно-космической системы «Энергия — Буран». Он был награжден высокими орденами и званиями, включая Героя Социалистического Труда, орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, Государственную премию СССР и Почетную грамоту правительства РФ. Он также был выпускником Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова.