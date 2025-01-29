В российском детсаду родителей попросили купить стройматериалы для участников СВО

В детском саду в Екатеринбурге родителей попросили купить строительные материалы для участников специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала порталу Е1.ru одна из матерей.

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Россиянка отметила, что воспитательница прислала в чат одного из мессенджеров сообщение. К нему был прикреплен перечень вещей, которые необходимы военнослужащим.

По данным родительницы, в списке оказались не только теплая одежда и консервы, но и различные инструменты и материалы для ремонта: линолеум, краска, кисти, шпатели, циркулярная пила, шуруповерт, провода, розетки, светильники.

Как разузнал Е1.ru, изначально письмо с таким списком было адресовано главе Чкаловского района Екатеринбурга. В администрации района подтвердили, что просьба по сбору материалов поступила от бойцов спецоперации.

Ранее сообщалось, что жительница Челябинской области отправила в приют для бездомных не заработавшего на СВО мужа.