В российском детсаду родителей попросили купить стройматериалы для участников СВО
В детском саду в Екатеринбурге родителей попросили купить строительные материалы для участников специальной военной операции (СВО). Об этом рассказала порталу Е1.ru одна из матерей.
Россиянка отметила, что воспитательница прислала в чат одного из мессенджеров сообщение. К нему был прикреплен перечень вещей, которые необходимы военнослужащим.
По данным родительницы, в списке оказались не только теплая одежда и консервы, но и различные инструменты и материалы для ремонта: линолеум, краска, кисти, шпатели, циркулярная пила, шуруповерт, провода, розетки, светильники.
Как разузнал Е1.ru, изначально письмо с таким списком было адресовано главе Чкаловского района Екатеринбурга. В администрации района подтвердили, что просьба по сбору материалов поступила от бойцов спецоперации.
Ранее сообщалось, что жительница Челябинской области отправила в приют для бездомных не заработавшего на СВО мужа.