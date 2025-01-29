Звезда «Кадетства» Владимир Стеклов упал в обморок в квартире

Актер Владимир Стеклов потерял сознание в собственной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

77-летний артист обратился к медикам несколько дней назад. Бригада скорой осмотрела Стеклова и установила, что причиной обморока стало резкое понижение давления, что привело к ухудшению мозгового кровоснабжения. Предварительно, такое состояние у актера могло развиться на фоне острой сердечной недостаточности.

Стеклов отказался от госпитализации. Сейчас он продолжает выступать в театре.

Напомним, в начале 2024 года у Стеклова выявили онкологическое заболевание — рак кожи. СМИ сообщали, что он успешно перенес операцию по удалению опухоли в феврале. Сам артист заявлял, что прекрасно себя чувствует и готовится к новым ролям в кино.