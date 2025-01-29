Священник РПЦ ответил на вопрос о существовании инопланетян

Протоиерей Андрей Хватов, клирик храма Святителя Николая в Хамниках, рассказал, что православие не отрицает возможности существования иных форм жизни во Вселенной.

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По его словам, Господь представляется как Творец «всего видимого и невидимого», что оставляет пространство для существования других миров и существ.

Однако от отметил, что если смотреть с точки зрения православной антропологии, человек занимает особое место в творении как образ и подобие Божие. По его словам, вопрос о том, распространяется ли это на иные формы жизни, остается открытым.

Хватов также добавил, что поисками внеземной жизни должны заниматься ученые, а РПЦ никак этому не мешает, передает «Новосвят».

До этого американский спецназовец Рэнди Андерсон, служивший в так называемой Зоне 51, рассказал о визите на секретную базу в штате Индиана, где занимаются изучением технологий пришельцев.

Профессор физики и астрономии Рочестерского университета Адам Франк заявил, что возможности современной науки позволят оценить возможное число внеземных цивилизаций в ближайшие десятилетия. По его словам, если у природы нет предубеждений против цивилизации, то человечество не является первым в этом процессе.