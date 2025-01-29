Звезда «Глухаря» прокомментировал сообщения о потере слуха

Актер Владислав Котлярский опроверг в беседе с NEWS.ru, что у него появились проблемы со слухом.

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Котлярский высмеял сообщения, заявив, что это неправда. По словам актера, с ним все отлично и хорошо.

« В ы з н а е т е , д а , с о в е р ш е н н о в а с н е с л ы ш у . . . Ш у ч у , ш у ч у , ш у ч у ! М н е у ж е т о в а р и щ н а п и с а л , з а в о л н о в а л с я . В с е с о м н о й в п о р я д к е . Г о в о р ю я , а н е и с к у с с т в е н н ы й и н т е л л е к т » , — п о д е л и л с я а р т и с т .

29 января Telegram-канал Mash сообщал, что Котлярский обратился в больницу из-за боязни потерять слух.

По данным Telegram-канала, на протяжении нескольких недель актер сериала «Глухарь» якобы страдал от ухудшения слуха. Он пытался лечиться самостоятельно, но болезнь прогрессировала.

Актер, утверждает Mash, «экстренно обратился в больницу» из-за боязни полностью потерять слух. В больнице выяснилось, что причиной нарушения слуха стала серная пробка. Ему удалили ее и отпустили домой.

Котлярский стал известен зрителю после роли майора милиции Станислава Карпова в сериале «Глухарь». В фильмографии артиста около 80 работ, среди которых: «Карпов», «СМЕРШ», «Под прикрытием», «Пятницкий» и другие.