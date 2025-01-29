Россиян предупредили о потенциальной опасности дубайского шоколада

Термин «дубайский шоколад» обычно используется для шоколада с фисташковым кремом, кунжутной пастой и тестом катаифи, хотя его готовят с разными вариантами начинок, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян о потенциальной опасности ставшего популярным продукта.

В состав шоколада входит верблюжье молоко, которое содержит меньше лактозы, чем коровье, поэтому легче усваивается, сообщила эксперт. Кроме того, оно содержит больше жиров, белков, витаминов С и D, железа и минералов, таких как кальций, магний и калий. Однако рассчитывать на особую пользу не стоит, так как молока в составе продукта очень мало, добавила специалист.

У начинки также есть полезные свойства, отметила она. Так, кунжут содержит больше кальция, чем молочные продукты. Фисташки богаты витаминами группы В, витамином Е, магнием железом и калием. Оба продукта являются хорошим источником антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений и снизить воспаление, подчеркнула Гусакова.

О д н а к о в с о с т а в е д у б а й с к о г о ш о к о л а д а с л и ш к о м м н о г о с а х а р а и ж и р о в . П л и т к а ш о к о л а д а в е с и т 2 0 0 г р а м м , к а л о р и й н о с т ь н а 1 0 0 г р а м м с о с т а в л я е т о к о л о 6 0 0 к и л о к а л о р и й , ч т о с о с т а в л я е т б о л ь ш е п о л о в и н ы с у т о ч н ы х э н е р г о з а т р а т д л я с р е д н е с т а т и с т и ч е с к о г о ч е л о в е к а В е р о н и к а Г у с а к о в а н у т р и ц и о л о г

Безопасной порцией будет не более 30 грамм такого шоколада в сутки, обратила внимание нутрициолог. При употреблении больших порций, по ее словам, возможны раздражительность, проблемы со сном и тахикардия. Эксперт также призвала не есть продукт на голодный желудок.

« К о ф е и н , к а к а о , о р е х и , с п е ц и и , с а х а р , в ы с о к о е с о д е р ж а н и е ж и р о в м о г у т с п р о в о ц и р о в а т ь с б о и в р а б о т е п о д ж е л у д о ч н о й ж е л е з ы , в ы з в а т ь т я ж е с т ь в ж е л у д к е , в з д у т и е , б о л ь , д и а р е ю и о б о с т р е н и е з а б о л е в а н и й ж е л ч н о г о п у з ы р я . О с о б е н н о о с т о р о ж н ы м и н а д о б ы т ь л ю д я м с з а б о л е в а н и я м и Ж К Т г а с т р и т о м , я з в е н н о й б о л е з н ь ю , с и н д р о м о м р а з д р а ж е н н о г о к и ш е ч н и к а » , — о б ъ я с н и л а Г у с а к о в а .

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что в составе шоколада используются различные специи, которые могут вызвать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Фисташки же повышают артериальное давление и задерживают воду в организме, поэтому их рекомендуется ограничить при гипертонии, склонности к отекам, а также людям с патологиями почек. Кроме того, фисташковая и кунжутная паста противопоказаны при подагре. Из-за высокого содержания сахара не стоит употреблять продукт и при инсулинорезистентности или сахарном диабете.

К о н е ч н о ж е , в а ж н о с л е д и т ь з а с р о к о м г о д н о с т и п р о д у к т а . Н а у п а к о в к е д у б а й с к о г о ш о к о л а д а у к а з а н с р о к г о д н о с т и 3 д н я , н о н е т д а т ы и з г о т о в л е н и я . Е с л и в ы п р и о б р е т а е т е ш о к о л а д в Р о с с и и , т о , с к о р е е в с е г о , с р о к и г о д н о с т и ш о к о л а д а и с т е к л и у ж е в о в р е м я д о с т а в к и В е р о н и к а Г у с а к о в а н у т р и ц и о л о г

Ранее на таможне попались двое мужчин, которые пытались тайно провезти в Россию из ОАЭ 56 килограммов дубайского шоколада почти на миллион рублей.