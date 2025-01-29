Исследование: Россияне потратили на борьбу со стрессом более четырех миллиардов рублей
Жители России потратили на покупку средств борьбы со стрессом более четырех миллиардов рублей в интернет—магазинах. Об этом говорится в исследовании сервиса Moneyplace по итогам прошлого года.
— Чаще всего россияне покупали на маркетплейсах мягкие игрушки в виде персонажей (гусь,уточка). Неоспоримым хитом также стали таба-лапки. Не потеряли свою популярность и поп-иты — они пережили несколько реинкарнаций, также сейчас популярны электронные версии «тыкалок» (тактильно-сенсорных игрушек). Менее популярными оказались слаймы, спиннеры, фиджеты и тамагочи», — рассказала аналитик Анастасия Романова.
За 2024 год общий объем продаж игрушек-антистресс на маркетплейсах составил 4,4 млрд рублей, что на 81 процент превышает показатели 2023 года, сообщают «Известия».
Самыми яркими последствиями стрессов являются злость и раздражение. Последствия стрессов необходимо «вычищать» из организма, чтобы в конечном счете они не привели к необратимым негативным процессам. Избавиться от накопившихся злости и раздражения, можно несколькими способами, рассказал кандидат социологических наук, коуч Александр Синютин.