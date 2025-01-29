Россияне потратили на борьбу со стрессом более четырех миллиардов рублей

Жители России потратили на покупку средств борьбы со стрессом более четырех миллиардов рублей в интернет—магазинах. Об этом говорится в исследовании сервиса Moneyplace по итогам прошлого года.

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— Ч а щ е в с е г о р о с с и я н е п о к у п а л и н а м а р к е т п л е й с а х м я г к и е и г р у ш к и в в и д е п е р с о н а ж е й ( г у с ь , у т о ч к а ) . Н е о с п о р и м ы м х и т о м т а к ж е с т а л и т а б а - л а п к и . Н е п о т е р я л и с в о ю п о п у л я р н о с т ь и п о п - и т ы — о н и п е р е ж и л и н е с к о л ь к о р е и н к а р н а ц и й , т а к ж е с е й ч а с п о п у л я р н ы э л е к т р о н н ы е в е р с и и « т ы к а л о к » ( т а к т и л ь н о - с е н с о р н ы х и г р у ш е к ) . М е н е е п о п у л я р н ы м и о к а з а л и с ь с л а й м ы , с п и н н е р ы , ф и д ж е т ы и т а м а г о ч и » , — р а с с к а з а л а а н а л и т и к А н а с т а с и я Р о м а н о в а .

За 2024 год общий объем продаж игрушек-антистресс на маркетплейсах составил 4,4 млрд рублей, что на 81 процент превышает показатели 2023 года, сообщают «Известия».

Самыми яркими последствиями стрессов являются злость и раздражение. Последствия стрессов необходимо «вычищать» из организма, чтобы в конечном счете они не привели к необратимым негативным процессам. Избавиться от накопившихся злости и раздражения, можно несколькими способами, рассказал кандидат социологических наук, коуч Александр Синютин.