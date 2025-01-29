Аэропорт Пулково снял ограничения на полеты

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге снял временные ограничения на полеты и вылеты. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ограничения были сняты в 4:32 мск, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных средств.

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Временные ограничения в аэропорту Пулково были введены 29 января в 2:56 мск. Незадолго до этого сообщалось, что в аэропорту Казани вводились аналогичные ограничения. В результате три летевших в Казань самолета приземлились на запасных аэродромах.

Ограничения ввели на фоне сообщений об атаках беспилотников на регионы России. В частности, Смоленская область подверглась массированной атаке БПЛА, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики.

А в Нижегородской области произошло возгорание на предприятии Кстовской промзоны после падения обломков беспилотника. Кроме того, над Брянской областью сбили свыше 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, среди которых были реактивные.