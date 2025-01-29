В аэропорту Казани приостановили полеты

В аэропорту Казани ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников, задержаны рейсы на вылет и на прилет, сообщает Telegram-канал Baza.

До этого в аэропорту Казани вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов 26 января. В тот же день приостановили полеты в аэропорту Ижевска.

Меру приняли для обеспечения безопасности полетов. Telegram-канал Shot сообщил, что в двух аэропортах ввели режим «ковер» из-за возможных украинских беспилотников.