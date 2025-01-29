Не попавший в бар из-за «запрета Евросоюза» боец СВО прокомментировал инцидент

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Участник специальной военной операции (СВО), которого не пустили в один из подмосковных караоке-баров, прокомментировал инцидент. Его сообщение публикует Regions.ru в среду, 29 января.

Мужчина рассказал, что специально выбрал понедельник для визита в караоке-бар. Однако при попытке пройти через фейс-контроль ему и его друзьям отказали, якобы из-за того, что они были пьяны.

— П ь я н ы х н е б у д е т , н а р о д а н е б у д е т — б у д у т о д н и с в о и , — п р о ц и т и р о в а л о н с л о в а о х р а н ы .

По словам бойца, все они были трезвыми. Охранник, по его мнению, не хотел пропускать мужчину из-за военной формы. Сам боец отметил, что не был сильно оскорблен случившимся и, получив отказ, с друзьями отправился в другой бар, передает издание.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 января: бойца СВО с позывным «Моцарт» не пустили в караоке-бар в Люберцах из-за военной формы и госнаград, сославшись на «запрещенную в ЕС символику».

Другой случай произошел в конце февраля 2024 года: в Люберцах владелица кафе не пустила бойцов СВО в свое заведение и опубликовала экстремистский пост. Следственный комитет возбудил дело по статье о возбуждении ненависти, также ее проверили на финансирование Вооруженных сил Украины.