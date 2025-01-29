Не попавший в бар из-за «запрета Евросоюза» боец СВО прокомментировал инцидент

Не попавший в бар из-за «запрета Евросоюза» боец СВО прокомментировал инцидент
© Вечерняя Москва

Участник специальной военной операции (СВО), которого не пустили в один из подмосковных караоке-баров, прокомментировал инцидент. Его сообщение публикует Regions.ru в среду, 29 января.

Мужчина рассказал, что специально выбрал понедельник для визита в караоке-бар. Однако при попытке пройти через фейс-контроль ему и его друзьям отказали, якобы из-за того, что они были пьяны.

Пьяных не будет, народа не будет будут одни свои, процитировал он слова охраны.

По словам бойца, все они были трезвыми. Охранник, по его мнению, не хотел пропускать мужчину из-за военной формы. Сам боец отметил, что не был сильно оскорблен случившимся и, получив отказ, с друзьями отправился в другой бар, передает издание.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 28 января: бойца СВО с позывным «Моцарт» не пустили в караоке-бар в Люберцах из-за военной формы и госнаград, сославшись на «запрещенную в ЕС символику».

Другой случай произошел в конце февраля 2024 года: в Люберцах владелица кафе не пустила бойцов СВО в свое заведение и опубликовала экстремистский пост. Следственный комитет возбудил дело по статье о возбуждении ненависти, также ее проверили на финансирование Вооруженных сил Украины.

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