Мединский отказался комментировать подготовку к переговорам с Украиной

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский не стал раскрывать детали наработок переговоров по Украине в интервью РБК.

При этом Мединский не опроверг информацию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что председатель РВИО участвует в обсуждении переговоров по вопросу Украины.

" Я н е б у д у о п р о в е р г а т ь Д м и т р и я С е р г е е в и ч а П е с к о в а , н о н и ч е г о п о д р о б н о р а с с к а з а т ь в а м н е м о г у " , - с к а з а л М е д и н с к и й .

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность.

По его словам, это "очень серьезный вопрос", который должен гарантировать безопасность и Украины, и России "на серьезную, длительную и историческую перспективу".

В интервью журналисту Павлу Зарубину 24 января российский президент Владимир Путин сказал, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь "какие-то предварительные наметки".