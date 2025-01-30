Мединский отказался комментировать подготовку к переговорам с Украиной

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский не стал раскрывать детали наработок переговоров по Украине в интервью РБК.

Мединский отказался комментировать подготовку к переговорам с Украиной
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При этом Мединский не опроверг информацию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что председатель РВИО участвует в обсуждении переговоров по вопросу Украины.

"Я не буду опровергать Дмитрия Сергеевича Пескова, но ничего подробно рассказать вам не могу", - сказал Мединский.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность.

По его словам, это "очень серьезный вопрос", который должен гарантировать безопасность и Украины, и России "на серьезную, длительную и историческую перспективу".

В интервью журналисту Павлу Зарубину 24 января российский президент Владимир Путин сказал, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь "какие-то предварительные наметки".