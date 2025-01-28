Умер актер из сериала «Молодежка» Алексей Булатов

Московский детский музыкально-драматический театр «Поколение» сообщил о смерти актера из сериала «Молодежка» Алексея Булатова. Об этом пишут «Аргументы и Факты».

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Булатову было 76 лет. Согласно имеющимся данным он умер от онкологии.

« А л е к с е й А л е к с е е в и ч с к о н ч а л с я в ч е р а в е ч е р о м . О н б о л е л . У а к т е р а б ы л а д и а г н о с т и р о в а н а о н к о л о г и я » , — р а с с к а з а л и в д е т с к о м т е а т р е .

Российскому зрителю Булатов наиболее запомнился своими ролями в кино и сериалах. Его кинодебют прошел в 1977 году в фильме «Жизнь Бетховена». Помимо этого, он также снялся в фильмах «Слуга Государев», «До смерти красива», «Когда цветет сирень», а также в сериалах «Москва. Три вокзала», «Дикий», «Молодежка». Его последней ролью стал фильм 2022 года «Сердце Пармы».