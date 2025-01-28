Умер актер из сериала «Молодежка» Алексей Булатов
Московский детский музыкально-драматический театр «Поколение» сообщил о смерти актера из сериала «Молодежка» Алексея Булатова. Об этом пишут «Аргументы и Факты».
Булатову было 76 лет. Согласно имеющимся данным он умер от онкологии.
«Алексей Алексеевич скончался вчера вечером. Он болел. У актера была диагностирована онкология», — рассказали в детском театре.
Российскому зрителю Булатов наиболее запомнился своими ролями в кино и сериалах. Его кинодебют прошел в 1977 году в фильме «Жизнь Бетховена». Помимо этого, он также снялся в фильмах «Слуга Государев», «До смерти красива», «Когда цветет сирень», а также в сериалах «Москва. Три вокзала», «Дикий», «Молодежка». Его последней ролью стал фильм 2022 года «Сердце Пармы».