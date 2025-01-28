Патриарх Кирилл призвал ввести в вузах новые дисциплины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал включить в образовательные программы педагогических вузов и колледжей дисциплины «Основы православной культуры», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Нравственные основы семейной жизни». Об этом сообщает ТАСС.

Патриарх Кирилл назвал введение данных дисциплин в вузах «важным». При этом, по его мнению, образовательным учреждениям может быть предоставлена свобода выбора из предлагаемых курсов.

« Н о в а ж н о , ч т о б ы э т и п р е д м е т ы д е й с т в и т е л ь н о б ы л и в н е д р е н ы в н а ш е о б р а з о в а н и е » , — д о б а в и л п а т р и а р х К и р и л л н а т о р ж е с т в е н н о м п л е н а р н о м з а с е д а н и и X X Х I I I М е ж д у н а р о д н ы х Р о ж д е с т в е н с к и х о б р а з о в а т е л ь н ы х ч т е н и й в Г о с у д а р с т в е н н о м К р е м л е в с к о м д в о р ц е .

Ранее он указал, что из года в год наблюдается рост процента выбора модуля «Основы православной культуры» среди родителей школьников. По его словам, это показатель «того запроса, который существует в нашем обществе».