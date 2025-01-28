Патриарх Кирилл призвал ввести в вузах новые дисциплины
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал включить в образовательные программы педагогических вузов и колледжей дисциплины «Основы православной культуры», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Нравственные основы семейной жизни». Об этом сообщает ТАСС.
Патриарх Кирилл назвал введение данных дисциплин в вузах «важным». При этом, по его мнению, образовательным учреждениям может быть предоставлена свобода выбора из предлагаемых курсов.
«Но важно, чтобы эти предметы действительно были внедрены в наше образование», — добавил патриарх Кирилл на торжественном пленарном заседании XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.
Ранее он указал, что из года в год наблюдается рост процента выбора модуля «Основы православной культуры» среди родителей школьников. По его словам, это показатель «того запроса, который существует в нашем обществе».