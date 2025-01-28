Штрафы для иноагентов могут вырасти в десятки раз

Штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста могут значительно вырасти. О такой инициативе сообщил журналистам глава думской Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, глава Комитета по безопасности Василий Пискарев.

Согласно предлагаемым изменениям, размер штрафа для граждан может достичь диапазона в 30 тысяч - 50 тысяч рублей. Для должностных лиц в случае принятия такого закона их размер будет от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Пока что нарушителей могут предупредить или оштрафовать на незначительную сумму в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей (для граждан) и от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей (для должностных лиц). Эти финансовые санкции, как показала практика, не удерживают от нарушений, считают в профильной комиссии.

" Т а к о й н е с у щ е с т в е н н ы й р а з м е р ш т р а ф н ы х с а н к ц и й п о з в о л я е т и н о а г е н т а м н а с и с т е м а т и ч е с к о й о с н о в е н е в ы п о л н я т ь т р е б о в а н и я к о н т р о л и р у ю щ е г о о р г а н а " , - п о я с н и л Пискарев.

Поправки в КоАП будут внесены в Госдуму в ближайшее время, анонсировал парламентарий.

В частности, речь пойдет об ответственности за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы (до 50 тыс. рублей), за полное отсутствие маркировки таких материалов. Это может коснуться как самих иностранных агентов, так и для лиц, являющихся учредителями, если речь идет об организации, а также ее участниками и руководителями.

" С е г о д н я р я д и н о а г е н т о в м а р к и р у ю т с в о и м а т е р и а л ы в и с к а ж е н н о м в и д е , н а п р и м е р , п р и п и с ы в а я к м а т е р и а л а м а н т и р о с с и й с к и е л о з у н г и , к о в е р к а ю т у ч р е ж д е н н у ю ф о р м у в е р н и ч е с к о м с т и л е и л и д а ж е р е к л а м и р у ю т б л и з к и е и м р е с у р с ы , - о б о с н о в а л н е о б х о д и м о с т ь м е р Пискарев. - Размещение подобной псевдомаркировки иноагенты используют для нагнетания общественно-политической обстановки".

Ранее депутат заявил о предложении ввести полный запрет иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность, получать муниципальную поддержку и иметь статус социально ориентированных некоммерческих организаций. Также предлагается ввести возможность заочного привлечения иностранных агентов к административной ответственности в случае нахождения виновного лица за пределами нашей страны.