Штрафы для иноагентов могут вырасти в десятки раз

Штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста могут значительно вырасти. О такой инициативе сообщил журналистам глава думской Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, глава Комитета по безопасности Василий Пискарев.

Штрафы для иноагентов могут вырасти в десятки раз
© РИА Новости

Согласно предлагаемым изменениям, размер штрафа для граждан может достичь диапазона в 30 тысяч - 50 тысяч рублей. Для должностных лиц в случае принятия такого закона их размер будет от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Пока что нарушителей могут предупредить или оштрафовать на незначительную сумму в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей (для граждан) и от 2 тыс. рублей до 4 тыс. рублей (для должностных лиц). Эти финансовые санкции, как показала практика, не удерживают от нарушений, считают в профильной комиссии.

"Такой несущественный размер штрафных санкций позволяет иноагентам на систематической основе не выполнять требования контролирующего органа", - пояснил Пискарев.

Поправки в КоАП будут внесены в Госдуму в ближайшее время, анонсировал парламентарий.

В частности, речь пойдет об ответственности за маркировку материалов иностранных агентов с несоблюдением утвержденной формы (до 50 тыс. рублей), за полное отсутствие маркировки таких материалов. Это может коснуться как самих иностранных агентов, так и для лиц, являющихся учредителями, если речь идет об организации, а также ее участниками и руководителями.

"Сегодня ряд иноагентов маркируют свои материалы в искаженном виде, например, приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы, - обосновал необходимость мер Пискарев. - Размещение подобной псевдомаркировки иноагенты используют для нагнетания общественно-политической обстановки".

Ранее депутат заявил о предложении ввести полный запрет иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность, получать муниципальную поддержку и иметь статус социально ориентированных некоммерческих организаций. Также предлагается ввести возможность заочного привлечения иностранных агентов к административной ответственности в случае нахождения виновного лица за пределами нашей страны.

"Подобный механизм уже действует в отношении лиц, участвующих за границей в деятельности нежелательных организаций", - пояснил Пискарев.

Общество
Василий Пискарев
Госдума
1