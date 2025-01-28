Россиянам пообещали раннюю весну

В Москве и многих других регионах России может наступить ранняя весна.

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Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

« В е с н а м о ж е т б ы т ь р а н н е й , е с л и н е п о я в я т с я р е з к и е в т о р ж е н и я с с е в е р а , ч т о с л у ч а е т с я р е д к о . П о в ы ш е н н а я в е р о я т н о с т ь , ч т о у ж е м а р т б у д е т д о в о л ь н о т е п л ы м » , - ц и т и р у е т 360.ru метеоролога.

По его словам, кратковременное похолодание ожидается в феврале, а также возможно небольшое выпадение снега.

« П р о г н о з и р у е т с я , ч т о в т е ч е н и е ф е в р а л я б у д е т о д и н - д в а э п и з о д а , к о г д а т е м п е р а т у р а п о н и з и т с я д о д в у х з н а ч н ы х о т р и ц а т е л ь н ы х з н а ч е н и й » , - с к а з а л с п е ц и а л и с т .

Он также отметил, что нынешний январь перевел зиму в новое качество. Непривычный теплый месяц он объяснил перемещением воздушных масс из тропиков и даже из субэкваториальных регионов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что на европейскую часть России обрушится экстремальное тепло. По прогнозу специалиста, температура воздуха пойдет на спад к воскресенью.