Нижегородскому ребенку дали загадочное и мелодичное имя в честь пива

В Нижегородской области в 2024 году новорожденной девочке присвоили уникальное имя — Индира. Об этом сообщили в ЗАГСе.

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Это имя, имеющее мелодичное и загадочное звучание, обладает богатой историей, уходящей корнями в далекое прошлое. Точное происхождение имени пока остается под вопросом, наиболее распространенная версия связывает его с санскритом.

Слово «Индира», образованное от имени божества, обретает особое значение, ведь оно переводится как «неземная» или «небесная». Имя Индира стало популярным не только в Индии, но также завоевало сердца людей далеко за ее пределами. В Советском Союзе оно получило широкое распространение, частично благодаря различным политическим обстоятельствам.

Сегодня имя Индира символизирует сочетание древних традиций и современного звучания. Зачастую такое имя выбирают для своих дочерей жители Казахстана и Северного Кавказа. Современность также оставила свой след: имя Индира встречается не только среди красивых женских имен, но и на этикетах некоторых напитков, в частности пива одноименного названия, производимого в Сыктывкаре, сообщает NewsNN.

Недавно сообщалось, что супруга звезды кинокартины «Я худею» родила сына, которого назвали Лотерей. При этом отец ребенка, актер Евгений Кулик, не стал объяснять, почему они с женой отдали предпочтение столь необычному имени.